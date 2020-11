Allarme bomba a Canicattì, ritrovato un colpo da mortaio del 1935: chiusa una strada

Un colpo da mortaio del 1935 è stato trovato in via Ciro Menotti, a Canicattì. La strada è stata completamente sbarrata al transito e sul posto sono al lavoro polizia e carabinieri. Grande l’allarme che è serpeggiato fra gli esercenti commerciali della zona, tutti increduli e tutti timorosi di dover immediatamente calare le saracinesche delle attività commerciali. Sul posto anche il sindaco Ettore Di Ventura.

La bomba è adagiata all’interno di una cassetta di plastica: di quelle che generalmente si utilizzano per il trasporto di frutta e verdura. Un uomo l’ha trovata per caso ripulendo e mettendo a posto un vecchio magazzino e la stava per gettare fra i rifiuti. Alcuni dei residenti della zona hanno fatto scattare l’allarme

