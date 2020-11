Ricercato in Germania per spaccio e furto, un arresto a Campobello di Licata

Era stato condannato ed era ricercato in Germania per furto e spaccio di stupefacenti. Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri di Campobello di Licata. Secondo gli inquirenti tedeschi l'uomo, nato in Germania, aveva commesso i reati di cui è accusato tra il 2018 e il 2019 e aveva fatto perdere le sue tracce fuggendo in Sicilia.

L'arrestato adesso dovrà scontare cinque anni di reclusione. Al momento è stato condotto presso il carcere di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria.

