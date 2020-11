Coronavirus, focolaio al San Giovanni di Dio di Agrigento: 16 asintomatici

Focolaio di coronavirus anche al San Giovanni di Dio di Agrigento dove ieri la direzione ha confermato la presenza, «a macchia di leopardo», di positivi fra i pazienti di alcuni reparti.

«I pazienti sono stati immediatamente posti in isolamento e trasferiti nel reparto di Medicina-Covid, mentre gli ambienti interessati sono già stati sottoposti a sanificazione come da protocollo» ha reso noto l’Asp. Ma sono stati contagiati anche medici ed infermieri. «Dall’inizio del mese di novembre, sono stati individuati 16 casi di positività al Covid-19 tra medici ed infermieri, sul totale di circa 850 dipendenti», ha reso noto la direzione. «I sanitari sono asintomatici o paucisintomatici e si trovano in quarantena presso i propri domicili», ha aggiunto la nota.

