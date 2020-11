Incidente ad Agrigento, furgone contro una volante: feriti due poliziotti

Due poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono rimasti feriti dopo essersi scontrati con un furgone a cui avevano intimato l’alt nel corso di una vasta operazione di controllo all'ingresso della città, disposta per il rispetto delle restrizioni anticovid imposte nelle «zone arancioni».

Il mezzo non si è fermato perchè aveva i freni rotti, ne è nato un inseguimento concluso con il violento impatto fra i mezzi. I due poliziotti, le cui condizioni non sono gravi, sono stati trasportati in ospedale. La posizione dell’uomo è al vaglio, il mezzo sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

