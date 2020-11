Nuove restrizioni, controlli a tappeto ad Agrigento

Sono state controllate 813 persone e sono state elevate 10 sanzioni. Lente di ingrandimento anche su 168 attività commerciali, una in questo caso la sanzione. A rendere noto l'esito dei controlli interforze – fatti, durante il week end, per far rispettare il nuovo Dpcm - è stato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Proprio in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica erano stati definiti i servizi di vigilanza e controllo.

Ieri, poi, è stata un’altra giornata di controlli in piena Valle dei Templi, lungo la Passeggiata archeologica, all'altezza del posto di ristoro, ma anche lungo viale Magellano a San Leone.

