Da Favara a Licata per rubare in un negozio, denunciato un uomo

Da Favara a Licata per rubare all’interno di un negozio. Un uomo di mezza età è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per tentato furto e per essersi spostato da un Comune all'altro senza un valido motivo.

Il favarese, stando alle ricostruzioni acquisite ieri, è entrato in un’attività commerciale di Licata e, approfittando di una momentanea distrazione del titolare, ha aperto la cassa e ha provato a rubare tutti i soldi che vi erano custoditi. Sul posto, in una manciata di minuti, sono accorse le pattuglie della sezione Volanti.

