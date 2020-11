Montevago non è più Covid-free: due casi positivi

Montevago non è più Covid-free: sono arrivati, infatti, gli esiti positivi di 2 tamponi. Ci sono però realtà nell’Agrigentino – come Santa Margherita di Belìce – dove, nel giro di poche ore (ieri ndr), si sono registrati ben 11 nuovi contagi.

Quattro invece i nuovi casi di Racalmuto, altrettanti a Licata che è arrivata a 58 pazienti “attualmente positivi”. Mentre il bollettino del ministero della Salute, ieri, per questa provincia, segnava un +2; l’Asp per il giorno precedente (il 4 novembre) conteggiava – su 315 tamponi effettuati – 52 nuovi contagi, due ricoveri in ospedale, 1 in struttura lowcare e tutti gli altri posti in quarantena.

Diciotto invece le persone che – stando sempre al report dei dati di sorveglianza epidemiologica dell’Asp – si sono lasciate l’incubo del coronavirus alle spalle.

