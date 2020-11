Guasto al Voltano, niente acqua in 9 Comuni agrigentini

Erogazione dell'acqua sospesa nelle frazioni Giardina Gallotti e Montaperto ad Agrigento e in 8 comuni della provincia, a causa di una perdita riscontrata nell'acquedotto Voltano, in contrada Mulinazzo.

In particolare, la fornitura idrica è stata momentaneamente sospesa nei comuni di San Biagio Platani, S. Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Raffadali, S. Elisabetta, Comitini, Aragona e Porto Empedocle (Area portuale, serbatoio Monserrato e utenze Voltano);

E’ stata, invece, ridotta la fornitura idrica nei comuni di Favara e ad Agrigento, nei quartieri Fontanelle, San Michele e nella Zona industriale e Ospedale

A comunicarlo è stata la gestione commissariale ex Girgenti Acque: "Per lo stesso motivo, vista l’interconnessione della condotta Voltano con quella dell’acquedotto Tre Sorgenti, si verificherà una riduzione, di circa 15 l/s, della portata complessiva immessa nell’acquedotto consortile. Ciò premesso, potranno verificarsi degli slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi e domani".

"Si informa, altresì, che sono stati avviati i necessari lavori di riparazione a conclusione dei quali sarà possibile ripristinare l’ordinaria fornitura idrica ai comuni interessati, ma la distribuzione si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici".

