Agrigento, divieto di assembramento sul lungomare di San Leone

Basta con gli assembramenti. Dopo quanto è accaduto lo scorso fine settimana in un locale del viale Delle Dune e nelle sue immediate adiacenze, ieri, il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha firmato un'ordinanza che impone il divieto – temporaneo –di assembramento nell’area del lungomare Falcone-Borsellino di San Leone, compresa la parte finale di viale Viareggio e piazzale Aster, compresi gli adiacenti giardinetti posti nella parte iniziale di via Nettuno.

Non è stato però menzionato nell’ordinanza il viale Delle Dune, proprio dove sabato scorso dovettero intervenire – per disperdere i raggruppamenti di giovani - i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

