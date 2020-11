Sbarchi a Lampedusa, migranti trasferiti sulla nave Allegra

A Lampedusa sono stati trasbordati i migranti arrivati negli ultimi giorni, sulla nave "Allegra", che si trova al momento ormeggiata presso l'isola. Ad annunciarlo è la prefettura di Agrigento che ai fini dello svolgimento del periodo di quarantena - dei migranti approdati sull'isola nel corso degli ultimi giorni. Prima dell'imbarco i migranti sono stati identificati dalle Forze dell'Ordine al momento dell'arrivo e sottoposti a fotosegnalamento (con l'acquisizione delle impronte digitali) e alle verifiche di pubblica sicurezza di competenza della Polizia di Stato. In seguito sono stati sottoposti a visita medica, per l'accertamento delle condizioni di salute, nonche' al tampone per escludere la positivita' al COVID-19.

Gli ospiti risultati negativi vengono imbarcati sulla nave quarantena in corti separate, in modo da escludere qualunque promiscuita' tra gruppi diversi e contenere ulteriormente il rischio di contagio. I soggetti risultati positivi al Covid vengono invece accolti in ambienti specifici in condizioni di assoluto isolamento, in modo da evitare ogni contatto.

© Riproduzione riservata