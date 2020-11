Agrigento, è battaglia legale fra Girgenti Acque e Tre Sorgenti

È guerra aperta tra la società idrica, ex Girgenti acque ed il consorzio Tre Sorgenti per la mancata cessione delle reti.

«Persistono rilevanti problemi collegati alle gravi inadempienze del Tre Sorgenti – denuncia in una nota la gestione commissariale del servizio idrico integrato -. Per l’ennesima volta dobbiamo evidenziare che, come ha espressamente dichiarato anche il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, i disagi conseguono dalla volontà dei vertici del Consorzio, dell’Ati e degli stessi sindaci interessati di assicurare il persistere di quella indebita gestione acquedottistica, che da anni deve essere per legge consegnata al gestore unico, sino alla data, incerta, in cui sarà operativa l’Azienda consortile ancora da costituire. La contrarietà alla legge di questi comportamenti – concludono i commissari Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell’Aira - va portata a doverosa conoscenza di tutti i cittadini interessati per consentire loro l’oggettiva valutazione delle responsabilità per i costanti disagi».

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

