Due furti e una tentata rapina nel Nisseno, arrestato ladro seriale di Canicattì

Ha messo a segno due furti in appartamento e una tentata rapina a Serradifalco e a Delia, nel Nisseno. Un 43enne pregiudicato di Canicattì è stato arrestato ieri mattina e condotto in carcere dai carabinieri per i reati di tentata rapina, furto in abitazione, porto e detenzione abusiva di arma.

Il provvedimento trae origine da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e condotta da personale del Nucleo Investigativo, che ha permesso di risalire all’autore dei due furti di un mese fa. In particolare il pregiudicato aveva anche tentato una rapina di un'auto, una Ford Kuga, in Contrada Gebbia di Serradifalco.

Durante la fase della perquisizione veniva rinvenuta e posta sotto sequestro una pistola “replica”, modificata per esplodere munizionamento cal. 7,65.

