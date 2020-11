La Gnv Allegra a Porto Empedocle, sbarcano i 70 migranti

La nave quarantena Gnv Allegra ha attraccato alla banchina di Porto Empedocle. In mattinata verranno sbarcati i 70 tunisini che hanno ultimato la sorveglianza sanitaria anti-Covid.

Una volta sulla terraferma saliranno, come annunciato ieri dal sindaco Ida Carmina, su alcuni pullman e saranno trasferiti in altri centri di accoglienza.

Sono 3.464 i migranti che sono sbarcati sulle coste italiane a ottobre. Mai così tanti negli ultimi due anni nel mese di ottobre. Gli sbarchi favoriti da un clima sereno per tutto il mese che ha incoraggiato diverse imbarcazioni a partire dalle coste africane, in maggioranza dalla Tunisia, per raggiungere le coste italiane. Gli ultimi 200 sono arrivati nel weekend a Lampedusa. Le condizioni climatiche di questa settimane non escludono nuovi sbarchi.

