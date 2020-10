Covid-19, sanificate le strade a Ribera: ecco i quartieri interessati

Tra le iniziative per limitare e contenere la diffusione del coronavirus, a Ribera si è proceduto anche alla sanificazione delle strade. Nella serata di ieri, 30 ottobre, a partire dalle 23, il Comune ha dato il via alle operazioni attraverso lo spargimento, con mezzi agricoli, di igienizzante al cloro.

I quartieri che sono stati interessati dalle attività di sanificazione sono stati:

- Villa Isabella

- Santa Teresa

- Quartiere Rinascita (Cozzo di Mastrogiovanni).

Per evitare la contaminazione, con una nota l'amministrazione comunale ha raccomandato di chiudere le imposte; ritirare i panni stesi; chiudere i finestrini delle auto parcheggiate in strada; di far rientrare in casa tutti gli animali domestici.

Il servizio continuerà nei prossimi giorni nei restanti quartieri di Ribera.

