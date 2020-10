Coronavirus, salgono ad 820 i casi nell'Agrigentino

Ancora elevati i numeri del coronavirus nell'Agrigentino. A Licata si è arrivati a 37 contagi, 4 i nuovi casi a Sciacca e 2 a Canicattì. Questi i dati riportati nel bollettino giornaliero dell'Asp.

Dei 4 casi a Sciacca, due sono giovani: un 18enne, un 24enne e poi un 48enne e un 60enne. Ma ieri ci sono stati anche 5 guariti e il dato complessivo di coloro che sono attualmente positivi è di 39. Su appena 290 tamponi effettuati, fra Agrigento e provincia, i positivi sono risultati essere - nella giornata di giovedì: 46.

Ventiquattro ore prima, il numero dei positivi, con 134 tamponi effettuati, era stato invece di 79. Stando al bollettino dell’Asp, al 29 ottobre, il totale dei contagiati è di 820 (774 il giorno prima). Giovedì, 6 persone in più - rispetto alle precedenti 24 ore - sono state ricoverate in ospedale dove si trovano, al momento, ben 47 degenti. Aumentati anche - di 44 arrivando a complessivi 403 - gli agrigentini che si trovano in quarantena. Dodici invece le persone sistemate in strutture lowcare. Ma giovedì ci sono stati anche, purtroppo, due nuove vittime e si è arrivati a 24 decessi.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE