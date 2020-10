Vigili del fuoco, la Uil Pa di Agrigento: "Ritardi nella consegna dei locali a Linosa"

La UIL Provinciale dei Vigili del Fuoco, con una nota inviata al Prefetto di Agrigento e alle varie cariche del Governo del dipartimento, denuncia il ritardo della consegna dei locali del distaccamento volontario dell’isola di Linosa e della concessione di un terreno comunale per la realizzazione da parte del dipartimento dei vigili del fuoco per la costruzione della nuova caserma a Lampedusa.

“Vogliamo sgomberare il campo da qualsiasi strumentalizzazione di sorta messa in atto da alcuni individui e trattare, piuttosto, determinate tematiche solo ed esclusivamente nell’interesse morale e civico di garantire un servizio efficiente e certo alla popolazione di questo territorio cosi come a chiunque amministri la cosa pubblica - ha detto Antonio Di Malta, segretario provinciale della Uil Pa dei Vigili del Fuoco - non si riesce a comprendere se i ritardi per la consegna dei locali da adibire all’istituendo distaccamento volontario di Linosa e la concessione del terreno comunale per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco a Lampedusa siano dovuti ad un atto di pregiudizio di amministratori che intendono favorire, chissà per quale motivo, la consegna della sede volontaria o il progetto di realizzazione della sede permanente”. "È bene precisare che a proposito di Linosa la precedente amministrazione comunale nel 2017 aveva individuato i locali e deliberato 250 mila euro a fronte di lavori da approntare per la consegna ai vigili del fuoco, ma dove sono finiti i soldi?" conclude Di Malta.

"Chiediamo al prefetto un risolutivo impegno a garanzia dei cittadini di Lampedusa con la consapevolezza che il suo contributo potrà essere risolutivo".

