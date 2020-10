Coronavirus, screening a Lampedusa: individuati 40 positivi

L’Asp di Palermo ha diffuso i dati sugli esami effettuati dal 16 al 26 ottobre a Lampedusa, nell’ambito dello screening volontario nelle isole minori sull'emergenza Covid deciso dalla Regione. Su 1260 tamponi sono

complessivamente 40 i positivi rispetto a una popolazione di 6.750 abitanti.

"Questi numeri - commenta il sindaco Totò Martello - indicano una percentuale di tamponi positivi, rispetto al totale dei tamponi effettuati, pari al 3,17%. È una percentuale sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale (che in questi ultimi giorni risulta essere tra il 10% ed il 13%) e questo dato, di fatto, smentisce le falsità diffuse in malafede da chi sostiene che 'l'arrivo di migranti sull'isola ha portato ad un aumento della diffusione del virus".

"Tuttavia il responso di questo primo step dello screening avviato sull'isola - prosegue Martello - non può in alcun modo farci stare tranquilli, anzi deve portare ciascuno di noi ad avere ancora maggiore attenzione per il rispetto delle disposizioni sanitarie: mascherina, distanziamento, divieto di assembramenti, lavaggio frequente delle mani, utilizzo di disinfettanti. Nei prossimi giorni continueranno ad essere effettuati tamponi alla cittadinanza, così come previsto dall’iniziativa avviata dall’assessorato regionale alla Salute e dall’Asp che si sta portando avanti anche a Linosa".

© Riproduzione riservata