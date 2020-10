Spacciava droga protetto da un sistema di videosorveglianza: arrestato a Ribera

Ben nove le telecamere che circondavano l'abitazione e che gli permettevano di evitare i controlli delle forze dell'ordine. Ma l'attività di spaccio è stata comunque scoperta dai carabinieri di Ribera. Diversi infatti i giovani clienti che si avvicendavano alla porta di D.L.. riberese 52enne, arrestato lo scorso venerdì (ma la notizia è stata resa nota soltando adesso) per traffico di stupefacenti.

Fingendosi degli addetti ai traslochi i carabinieri sono però riusciti ad entrare nell'abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 15 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, sostanza da taglio, un bilancino, 700 euro in contanti e vari strumenti per il confezionamento. Il sistema di videosorveglianza invece è stato disattivato e sequestrato.

