Coronavirus, controlli ad Agrigento dalle 18 alle 23: "Rafforziamo l'impegno delle forze dell'ordine"

Continua a crescere il numero dei contagi da Covid-19 ad Agrigento e provincia. A tal proposito, il neo sindaco della città, Franco Miccichè, ha schierato in campo la Polizia locale, in vista di un nuovo tour de force di controlli.

A partire dal pomeriggio e fino alle 23, fra via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco ci sono stati anche i vigili urbani. "Lo scopo dell’intervento è quello rafforzare l’impegno delle altre forze dell’ordine, contribuendo al contrasto delle violazioni delle norme anti contagio in questa situazione di emergenza sanitaria", dice il primo cittadino.

