Cibo mal conservato in una Rsa di Campobello di Licata: sequestri, sanzioni e denunce

I carabinieri di Campobello di Licata, nell'Agrigentino, dopo ispezione nell'Rsa "Santa Teresa del Bambino Gesù" hanno riscontrato numerose violazioni igienico-sanitarie che avrebbero potuto mettere a repentaglio la salute dei trentanove ospiti della casa.

In particolare, sono state riscontrate gravi irregolarità nella conservazione, nella preparazione e nella somministrazione degli alimenti. Ecco perché il personale dipendente Nor – sezione operativa, insieme con i carabinieri della locale stazione e del nucleo antisofisticazione e sanità del comando carabinieri per la tutela della salute di Palermo ha sequestrato ben 29 confezioni di carne surgelata mal conservata, per un peso complesivo di 55 kg, e 114 confezioni di latte scaduto.

Inoltre, è emessa anche la mancata predisposizione e attuazione del documento di valutazione dei rischi con appendice Covid 19 da parte del datore di lavoro. Da qui la denuncia in stato di libertà di F. M., 58enne di Ravanusa, commissario straordinario e rappresentante legale della casa di riposo in questione.

Disposta anche la rimozione di calcinacci che ostruivano le uscite di sicurezza.

Oltre al sequestro degli alimenti mal conservati, è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo pari a 2.000 euro nei confronti dell’impiegato regionale.

