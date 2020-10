Migranti, sette sbarchi nella notte a Lampedusa: in poche ore arrivati in 250

Notte di sbarchi a Lampedusa. In tutto ne sono stati registrati sette con 253 migranti per la maggior parte tunisini.

Gli stranieri, soccorsi dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza, dopo un primo controllo della temperatura, per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari tra cui anche il tampone per il coronavirus, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove adesso si trovano 330 migranti.

Dopo l’esito saranno tutti trasferiti nella nave quarantena Rhapsody anche se per oggi non dovrebbe essere in programma alcun trasferimento. Si attendono infatti gli esiti dei test anti-Covid.

