Controlli sulle strade dell'Agrigentino, elevate multe per 5 mila euro

I militari della compagnia di Cammarata, in provincia di Agrigento, hanno eseguito lo scorso fine settimana un servizio coordinato volto al controllo della circolazione stradale e alla repressione dello spaccio di droga.

Sono state controllate oltre 200 autovetture e 350 persone, eseguite 12 perquisizioni (veicolari, personali e domiciliari) ed elevate contravvenzioni per un importo di oltre € 5000,00, per guida in stato di ebrezza e mancanza della prevista copertura assicurativa.

Infine, a San Biagio Platani, i militari hanno tratto in arresto un giovane del luogo per spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, fermato dai militari, ha sin da subito avuto un atteggiamento sospetto: in seguito alla perquisizione, anche all'interno del suo domicilio, sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di hashish e numerose dosi di ecstasy, eroina, marijuana, cocaina e metadone, pronte per essere piazzate sul mercato.

