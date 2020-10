Covid 19, a Sambuca di Sicilia casi in aumento: 8 positivi in più

A Sambuca di Sicilia, comune che da sabato pomeriggio è "zona rossa" dopo il cluster della casa di riposo, continuano ad aumentare i positivi al Covid.

Il sindaco Leo Ciaccio ha reso noto che ci sono altri 8 contagiati, di cui solo uno con sintomi, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Il numero complessivo di positivi nel borgo adesso è di 72 persone. L’Asp di Agrigento ha organizzato un "drive in" per una campagna di tamponi mirata, al momento, ai contatti diretti delle persone risultate contagiate.

© Riproduzione riservata