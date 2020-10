Coronavirus, scoppia l'ospedale di Agrigento: esauriti i posti in terapia intensiva

È saturo l'ospedale di Agrigento. Tutti i posti di terapia intensiva riservati ai pazienti Covid messi a disposizione dal piano regionale sono esauriti.

A lanciare l'allarme è il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. "L'ospedale di Agrigento ha soltanto sei posti a disposizione, già tutti pieni, 6 su 6. Stanotte l'ospedale ha esaurito tutti i posti Covid di terapia intensiva. Il governo regionale non ha assicurato l’apertura del centro Covid di Ribera. Un disastro annunciato, ci hanno lasciato senza assistenza".

Sono 200 i nuovi posti delle terapie intensive destinati dalla Regione all'emergenza coronavirus in Sicilia che fa passare il totale a 529. Inoltre, la metà dei posti di terapia sub-intensiva - 350 - potrebbe essere convertita in posti di terapia intensiva in caso di necessità dovute all'emergenza.

Un'emergenza che coinvolge tutta la Sicilia. Ieri sono stati registrati 475 nuovi i positivi che hanno fatto salire il totale a 6281: 479 ricoverati con sintomi di cui 61 in terapia intensiva. A preoccupare, nell'Agrigentino, la situazione nella zona rossa di Sambuca di Sicilia, dove si è registrata nelle ultime ore la quarta vittima della Rsa, avviata all'evacuazione a partire dalla serata di ieri. Il sindaco Leo Ciaccio nel pomeriggio aveva chiesto l'evacuazione urgente della struttura e il loro ricovero in un centro Covid, temendo ulteriori vittime.

"Il grido d'allarme del sindaco di Agrigento Lillo Firetto non è isolato. Porteremo la questione all'attenzione della Commissione Salute all'Ars, meravigliandoci dell’assordante silenzio", ha detto il deputato regionale all'Ars Carmelo Pullara.

"Chiederò - conclude Pullara- quale sia l'azione da mettere in campo per affrontare il dilagare dei contagi con il conseguente esaurimento dei posti in terapia intensiva specie nel nostro ospedale di Agrigento".

