Una pistola non autorizzata nascosta in casa, in sala da pranzo. Era ben nascosta da alcuni panni sopra un mobile. L'hanno scoperta e sequestrata i carabinieri di Palma di Montechiaro, a quelli della Sezione Operativa.

Era un'arma tedesca calibro 7,65 munita di due caricatori monofilari pieni entrambi per un totale di 14 cartucce. Il proprietario, un 42enne, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

