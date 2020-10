Scuole sicure ad Agrigento, polizia agli ingressi contro gli assembramenti

Scuole più sicure ad Agrigento. Agli ingressi per evitare assembramenti negli orari di ingresso ed uscita dagli istituti della Città dei Templi, ci saranno le pattuglie della polizia municipale. Lo ha annunciato ieri, durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco uscente Lillo Firetto.

"Le nostre scuole sono in sicurezza. Alle famiglie dico: no ansie, no allarmismo - ha detto -. Dentro le scuole i nostri figli sono al sicuro. Fuori dal “recinto” scolastico, se dovessero manifestarsi situazioni di preoccupazione utilizzeremo i poteri dell’autorità sanitaria e dunque scelte drastiche".

Ma non solo davanti alle scuole. Tutti i sindaci della provincia sono stati invitati ad impiegare gli agenti della polizia municipale anche nei luoghi della movida e di maggiore ritrovo dei giovani.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE