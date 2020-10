Coronavirus, positivo in una casa di riposo a Sambuca: test per tutti

Crescono i casi di coronavirus nell'Agrigentino. Un nuovo positivo è stato registrato in una casa di riposo a Sambuca di Sicilia. Un anziano, per cui era stato disposto il ricovero in ospedale da Palermo per cause non legate al coronavirus, è risultato poi positivo al tampone.

Le autorità sanitarie hanno riferito l’esito al sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciacco, il quale in collaborazione con l’Asp di Agrigento ha programmato la quarantena per tutti gli altri anziani ospiti della struttura e per gli operatori sanitari che li assistono.

Tutti saranno adesso sottoposti al tampone. A Sambuca di Sicilia, il Comune nei giorni scorsi ha programmato test sierologici gratuiti per gli operatori commerciali che sono ogni giorno a contatto con i clienti.

