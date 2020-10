Rifiuti al Villaggio Macauda di Sciacca, vasto intervento di bonifica

Ieri al Villaggio Macauda di Sciacca sono entrati in azione diversi mezzi per un intervento di modifica atteso da tempo. In riva al mare ci sono 400 case con una popolazione che nei mesi estivi supera le mille unità. Per diverse settimane i rifiuti non sono stati ritirati e c'è chi per la rabbia ha dato fuoco ai sacchetti: "Tutto questo in un'area turistica, in prossimità di alberghi, non è una bella immagine quella della città che emerge da questa situazione".

