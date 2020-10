Sciacca, mercato del pesce: l’apertura entro due mesi

"Ci vorranno un paio di mesi per il collegamento alla linea elettrica, per l’approvvigionamento idrico, per ottenere l’autorizzazione sanitaria. Poi saremo in grado di partire con il Mercato del Pescatore a Sciacca".

Lo ha detto Calogero Bono, direttore della cooperativa Madonna del Soccorso. Il mercato sarà gestito dalle tre cooperative di pesca di Sciacca. Fanno parte dell’associazione temporanea d’imprese le altre due cooperative di pesca che operano a Sciacca, la Madonna del Soccorso e la San Paolo Consulting.

