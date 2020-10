Coronavirus, positivo studente di un liceo ad Agrigento: classe in isolamento

Uno studente del quarto anno del liceo linguistico "Leonardo" di Agrigento è risultato positivo al coronavirus. Si tratta, per la provincia agrigentina, del primo caso che riguarda un istituto scolastico. La classe del giovane è stata, in via precauzionale, messa in isolamento domiciliare in attesa dei controlli da parte delle autorità sanitarie.

E’ in quarantena invece lo studente e in isolamento fiduciario i suoi genitori. Il dirigente scolastico del liceo "Leonardo", Patrizia Pilato, ha rassicurato i familiari di tutti gli studenti, ricordando che "nel liceo sono in atto tutte le procedure di prevenzione previste dalle direttive ministeriali".

