Migranti, al via i lavori per l'adeguamento dell'hotspot a Lampedusa

Hanno preso il via oggi i lavori per migliorare la funzionalità dell’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Verranno aumentati gli spazi da destinare all’accoglienza e all’attività amministrativa e gestionale.

Con questo nuovo lotto di interventi verranno realizzati, e con priorità, i lavori per il rifacimento della recinzione perimetrale, in modo da scongiurare indebiti allontanamenti dal centro. Appena ieri, tre migranti sono riusciti ad allontanarsi dalla struttura d’accoglienza e sono stati rintracciati, per le strade dell’isola, dai carabinieri.

I lavori di adeguamento tengono conto delle raccomandazioni formulate dalla task force interministeriale, istituita con decreto dei ministri dell’Interno e della Salute dello scorso 4 settembre, nonché di quelle della task force istituita dall’assessore alla Salute della regione Siciliana. Sono ormai quasi conclusi i lavori che renderanno disponibili ulteriori 132 posti. E la struttura arriverà così a 324 posti disponibili. La Prefettura di Agrigento, in stretto raccordo con il mistero dell’Interno - dipartimento Libertà civili e Immigrazione, continua a seguire, con attenzione, l’esecuzione dei lavori, nonché a monitorare l’andamento del fenomeno migratorio.

