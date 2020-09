Coronavirus, altri due medici contagiati a Sciacca

È salito a 3 il numero di medici contagiati dal Coronavirus a Sciacca. Dopo il medico di base di 60 anni, del quale domenica scorsa si era appresa la positività, oggi altri due suoi colleghi più giovani (uno

tirocinante presso il suo ambulatorio, l’altro titolare di uno studio privato) sono risultati affetti da Covid.

L’Asp di Agrigento sta risalendo a tutti i loro contatti per fissare quarantene obbligatorie e tamponi di controllo. Al momento a Sciacca i casi sono 36, mentre sono un centinaio le persone in quarantena o in auto isolamento.

