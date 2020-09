Covid-19, un altro medico positivo a Sciacca: si tratta del 35esimo contagio

Un altro medico positivo al Coronavirus a Sciacca, in provincia di Agrigento. Si tratta del contagio numero 35 comprendendo il decesso di domenica scorsa di una donna ricoverata nel reparto di terapia Intensiva dell’ospedale 'Giovanni Paolo II'.

Con questo nuovo caso sale a due il numero dei medici risultati positivi. Pare si tratti di un giovane operatore sanitario che svolge attività di affiancamento a colleghi che sono titolari di servizio all’Asp.

Anche in questo caso, come accaduto con il medico di base risultato positivo alcuni giorni fa, l’Asp sta tracciando tutti i contatti avuti dal professionista nelle ultime settimane. In queste ore si stanno effettuando tamponi alle persone risultate positive alcune settimane fa. Non si esclude che per la prima volta il numero complessivo di contagi a Sciacca possa diminuire.

