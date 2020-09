Porto Empedocle, in fiamme un panificio: gravi danni

Ha subito gravi danni il panificio che proprio ieri, a Porto Empedocle, è stato raggiunto dall'incendio appiccato ai cassonetti vicini. Si tratta del locale "Fantasie di pane" in via dello Sport, angolo via Berlinguer.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento ha scongiurato il peggio: le fiamme non si sono infatti estese agli altri locali dell’attività artigianale.

