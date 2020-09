A 240 chilometri orari sulla Agrigento-Caltanissetta, multa e ritiro della patente

A 214 chilometri orari sulla statale 640: la Agrigento-Caltanissetta. Per il "recordman" della "Strada degli scrittori" al volante di una Mercedes classe C, il ritiro della patente. Ma sono stati in tutto sei gli automobilisti pizzicati dalla Polstrada di Agrigento e multati per aver superato il limite di 60 chilometri all'ora presente lungo l'arteria.

In tutto, ad Agrigento, nell'ambito dei Safety days, l'iniziativa promossa dal network delle polizie Stradali Roadpol, sono stati 14 gli automobilisti agrigentini sanzionati per aver superato il limite di oltre 40 chilometri orari. Ma sono state elevate anche 34 contravvenzioni per il mancato uso della cintura o dei sistemi di ritenuta per bambini e 12 multe per uso del cellulare alla guida.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE