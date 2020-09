Terminato l’imbarco dei 480 migranti dell’hotspot di Lampedusa, durate tutta la giornata di mercoledì, la nave Rhapsody rimane in rada nei pressi di Lampedusa in attesa di ricevere indicazioni sul prossimo porto da raggiungere.

Con i trasferimenti di questa settimana, l’hotspot di Lampedusa è tornato di nuovo in una situazione di normalità, in attesa dei lavori che dovrebbero partire a breve per ampliare la struttura e renderla più sicura.

