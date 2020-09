Migranti a Porto Empedocle, oggi la chiusura della tensostruttura

"La tensostruttura di Porto Empedocle verrà chiusa oggi". La prefettura di Agrigento annuncia, dopo le polemiche sulla riapertura della tensostruttura della cittadina agrigentina per accogliere circa 150 migranti arrivati con la nave Sansovino, che da domani la tensostruttura verrà chiusa, come già fatto in precedenza, secondo le indicazione dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Dopo lo svuotamento della nave Rhapsody e la sanificazione dei locali della stessa nave, la prefettura ha annunciato che i migranti verranno trasferiti sull'imbarcazione per la quarantena. "La tensostruttura - scrive la prefettura - sarà completamente liberata e, in seguito, nuovamente chiusa. A conclusione di tali operazioni la nave partirà alla volta di Lampedusa".

