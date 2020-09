Porto Empedocle, migranti sbarcano dalla nave Rhapsody e raggiungono a piedi Agrigento

Finita la quarantena, sono scesi in 500 dalla nave Rhapsody a Porto Empedocle. E mentre in massa in molti si sono diretti verso la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus con l’intenzione di raggiungere il Nord Italia e, da lì, probabilmente, l’estero, altri hanno attraversato a piedi il ponte Morandi per raggiungere Agrigento.

Il ponte è chiuso da tempo vietato al transito dei pedoni. Molti di loro, dopo 9 chilometri, hanno raggiunto Agrigento con il foglio di via in mano: entro cinque giorni dovranno lasciare l’Italia.

Come disposto dal questore di Agrigento i migranti dovranno lasciare entro cinque giorni il territorio italiano.

