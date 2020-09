Movida accesa nell'Agrigentino: risse in centro e a San Leone, denunce a Raffadali

Allarme rissa in via Pirandello ad Agrigento, ma senza nessun riscontro visto che all’arrivo delle pattuglie dei carabinieri non c’era più nessun esagitato in giro. Scazzottata anche a San Leone e barista denunciato, in centro a Raffadali, perché somministrava bevande alcoliche a minori di 16 anni.

È stato un sabato sera agitato – l’ennesimo – per i luoghi della movida di Agrigento. Un sabato sera in cui non sono mancati, né nella città dei Templi, né nel resto della provincia i controlli anti-assembramento per evitare il diffondersi dei contagi da Coronavirus.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE