San Leone, accende il barbecue e viene investito dalle fiamme: è grave

Avrebbe dovuto essere una serata di tranquillità e allegria in famiglia, accompagnata magari da buona carne alla brace. S’è rischiata però la tragedia, nella serata di giovedì, in quell’abitazione di San Leone dove un agrigentino, di 53 anni, è stato letteralmente "investito" da un ritorno di fiamma ed ha riportato ustioni sull’80 per cento del corpo.

L’uomo, dopo i soccorsi ad opera dell’ambulanza Gise e di una medicalizzata e un primo ricovero all’ospedale «San Giovanni di Dio», è stato trasferito al centro Grandi ustioni del "Civico" di Palermo. È in gravi condizioni.

© Riproduzione riservata

