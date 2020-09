Nuovi sbarchi Lampedusa, l'hotspot non è più vuoto: in arrivo una nuova nave quarantena

Con i tre sbarchi avvenuti ieri a Lampedusa, l’hotspot di Contrada Imbriacola non è più vuoto: 74 migranti sono, infatti, all’interno della struttura: 36 già presenti in attesa di essere imbarcati sulla Snav Adriatica e altri 38 arrivati con sbarchi autonomi, in maggioranza cittadini tunisini. Quest’ultimi sono stati sottoposti ai tamponi per il Coronavirus.

Intanto è in arrivo la nuova nave per la quarantena, messa a disposizione dal ministero dell’Interno, che dovrà sostituire l’hotspot di Contrada imbriacola. Rimarrà in rada al largo dell’isola e accoglierà, dopo l’identificazione, i migranti che arriveranno sulle coste siciliane. Non si esclude, in caso di superamento della capienza della nave, l’invio di altre imbarcazioni se tra le cinque già operative non ci saranno più posti disponibili.

© Riproduzione riservata