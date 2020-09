Ingerisce hashish, bimba soccorsa ad Agrigento: genitori denunciati

Una bambina di appena un anno e mezzo è stata portata al "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo aver ingerito hashish. La piccola è stata ricoverata e sottoposta a tutti gli accertamenti. Non è, per fortuna, in pericolo di vita.

Dall’azienda ospedaliera di contrada Consolida, la segnalazione – poco dopo il ricovero della piccina – è stata diramata alla sezione Volanti della Questura. Entrambi i genitori sono stati denunciati: a loro viene contestata la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

