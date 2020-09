Sciacca, schiaffo agli incivili: i residenti raccolgono i rifiuti

Schiaffo agli incivili da parte di alcuni residenti nella contrada San Calogero, a Sciacca. Dopo avere sorvegliato il sito dove venivano abbandonati i rifiuti, ieri mattina, trovando immondizia sparsa per strada, hanno preso dei sacchi e li hanno riempiti. C’era di tutto. Con la collaborazione degli addetti alla raccolta hanno evitato un fine settimana con la via San Calogero piena di immondizia sparsa per strada. E la speranza è che gli incivili non tornino alla carica. Non sarà facile, ma nella contrada San Calogero sono molto determinati.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE