Truffa su Facebook ai danni di un'associazione di Canicattì: una denuncia

Un uomo di Corato (Bari) è stati denunciato a piede libero per truffa, messa in atto ai danni lo scorso 23 maggio del presidente di un’Associazione di volontariato di Canicattì.

A quest’ultimo era stato proposto su Facebook di acquistare 550 confezioni di guanti in lattice per un prezzo totale di 1950 euro. Fatto un bonifico di 1.000 euro, la merce non è mai arrivata e il venditore era scomparso. E’ stato rintracciato dalla polizia attraverso il conto corrente, associato ad una carta postepay evolution.

© Riproduzione riservata