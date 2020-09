Operaio precipita nel vuoto ad Agrigento, si frattura braccia e gambe

Precipita nel vuoto, mentre è al lavoro su un cestello in via Madonna delle Rocche ad Agrigento, e si frattura gli arti. Non è in pericolo di vita l'operaio 50enne agrigentino, vittima di un incidente ieri mattina mentre stava effettuando dei lavori su uno stabile.

Dopo i soccorsi e i sopralluoghi di rito, i carabinieri hanno avviato le indagini. Ieri sera, risultavano essere al vaglio di investigatori e inquirenti il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.

