Sciacca, sosta con disco orario prima di passare alle strisce blu

Entro qualche settimana il Comune di Sciacca dovrebbe attrezzarsi con un servizio svolto dal proprio personale per la gestione di 249 posti auto in città. Ma prima bisognerà utilizzare il disco orario. «La linea tracciata dall’amministrazione – dice – è quella della gestione in house del servizio. Intanto, in tutte le aree ci sarà zona parcheggio con disco orario per evitare che qualcuno lasci le auto parcheggiate per un’intera giornata e oltre. Intanto, si sta provvedendo a prevedere i tagliandi e tutto quanto necessario per attrezzare il servizio che garantirà un introito al Comune», ha detto l'assessore Roberto Lo Cicero.

