Due migranti si nascondono in un camion e fuggono da Lampedusa: sorpresi sul traghetto

Ancora un tentativo di fuga a Lampedusa. Due migranti sono riusciti - probabilmente nascondendosi su dei camion telonati - ad imbarcarsi sul traghetto di linea che è salpato dall'isola delle Pelagie.

Dopo che la motonave ha lasciato il porto mettendosi in viaggio per Linosa prima e Porto Empedocle poi, i due hanno lasciato il mezzo con il quale erano riusciti a salire sul traghetto. Sono stati però notati, e subito controllati, mentre erano su un ponte. Accertato che si tratta di extracomunitari non regolari, i due sono stati tenuti - per tutto il viaggio - sotto sorveglianza e piantonati da un carabiniere.

Non è stato ancora possibile accertare se i due siano fuggiti dall'hotspot di Lampedusa o si erano nascosti nell'isola dopo l'arrivo su un piccola barca. A Porto Empedocle ritardate le operazioni di sbarco: saliranno a bordo i medici Usmaf che controlleranno i migranti e solo dopo daranno il via libera per far scendere tutti i passeggeri.

© Riproduzione riservata