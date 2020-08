Sciacca, inviati 20 verbali per abbandono di rifiuti: beccati anche alcuni residenti al Nord

Venti verbali sono stati trasmessi per abbandono rifiuti a Sciacca e altri 80 sono pendenti. E la novità è che nel sito di Lumia, tra coloro che hanno abbandonato i rifiuti, c'è gente residente al nord Italia.

La Polizia locale sta visionando i filmati delle due telecamere mobili ed è un lavoro che si somma a quello della normale attività svolta dagli agenti in un periodo in cui, con il personale limitato, è sempre difficile garantire tutti i servizi necessari. Intanto, non tutti, ancora oggi, rispettano le regole per il conferimento dei rifiuti e questo avviene anche nelle zone vicine al mare.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE