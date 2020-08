A Lampedusa oltre 40 sbarchi di migranti in due giorni, il sindaco: "Il silenzio del governo insopportabile"

Emergenza senza fine a Lampedusa, nonostante l'arrivo della nave quarantena. Altri tre sbarchi nel giro di poche ore ieri sera hanno alimentato l'allarme nell'isola.

Un'imbarcazione è approdata direttamente in porto, un'altra a Cala Creta e una a Cala Pisana per un totale di circa un centinaio di migranti.

"Gli uomini delle Forze dell'Ordine e della Guardia Costiera sono stremati - ha dichiarato il sindaco di Lampedusa Totò Martello - lavorano giorno e notte e non sono in numero sufficiente per fronteggiare questa emergenza. A Lampedusa in due giorni ci sono stati circa 40 sbarchi, il Centro di accoglienza è di nuovo strapieno, e il silenzio del Governo nazionale sta diventando insopportabile".

Ieri i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot che a fronte dei 192 posti disponibili si è riempito di nuovo superando le 800 unità. La struttura - che si stava cercando di alleggerire con i trasferimenti sulle navi quarantena Azzurra e Aurelia - è di nuovo in emergenza.

