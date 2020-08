Coronavirus, donna di Agrigento positiva dopo una vacanza in Sardegna

Una donna di Agrigento, tornata da una vacanza in Sardegna, è risultata positica al Coronavirus. L'Asp ha già attivato tutte le attività di prevenzione e gli accertamenti sui suoi possibili contatti.

«La concittadina accusa alcuni sintomi tipici della malattia e si trova in isolamento domiciliare - ha spiegato il sindaco Lillo Firetto -. Chiedo a tutti gli agrigentini di continuare a usare le precauzioni per evitare il contagio: mantenere il distanziamento sociale, evitare baci e abbracci, indossare la mascherina, lavare bene e spesso le mani, igienizzarle con il gel prima di entrare nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali. Rispettare queste poche regole significa avere rispetto per le persone più fragili e per gli anziani».

